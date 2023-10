Guerra Ucraina | Kharkiv | una scuola sotterranea per proteggere i bambini dalle bombe russe

(Di martedì 3 ottobre 2023) Più di 360 scuole completamente distrutte e un totale di circa 3800 istituti più o meno danneggiati in tutto il Paese. Dal 22 febbraio 2022, data d?inizio dell?invasione...

I sospetti e le accuse di corruzione hanno già indotto Zelensky a riorganizzare i funzionari ad alti livelli, tanto nei ministeri quanto in altre ...

Nonno Ottavio ha fatto la guerra in Ucraina. Non oggi certamente. Lui ha combattuto, lì, negli stessi posti di oggi , ma nella seconda guerra ...

03 ott 01:32 Biden: "Non possiamo permettere che venga interrotto il sostegno Usa all' Ucraina " 'Non possiamo in nessun caso permettere che venga ...

L’accordo che ha evitato lo shutdown negli Stati Uniti ha fatto saltare i fondi destinati all’ Ucraina . Un compromesso necessario al Congresso per ...

I temi sono quelli cavalcati da Santoro nell'ultimo anno e mezzo: basta con la, stop alle armi all', Italia via dalla Nato. A fare l'elenco dei santoriani è Francesco Specchia su Libero,...... aveva chiesto a McCarthy di rivelare i dettagli di un presunto accordo che il relatore avrebbe stretto con la Casa Bianca per contribuire a finanziare lainnell'ambito dei negoziati ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Il Pentagono al Congresso, stiamo finendo i fondi per Kiev. Biden: "Non ... la Repubblica

Mosca: Kiev attacca Bryansk con bombe a grappolo. Biden: non possiamo permettere lo stop ai fondi - Shoigu: nessun piano per ulteriore mobilitazione in Russia - Shoigu: nessun piano per ulteriore mobilitazione in Russia RaiNews

Guerra in Ucraina, le notizie di oggi 3 ottobre. Aerei da guerra russi, consegnati i caccia SU-57 e SU-35S: la risposta agli F16 occidentali ...Vladimir Putin punta a vincere la guerra in Ucraina mettendo fine al sostegno Usa ed europeo a Kiev. Per farlo, Mosca impiega le proprie agenzie ...