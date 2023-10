Grande Fratello | scintille tra Garibaldi e Samira Lui | «Ho messo in dubbio l’amicizia tua e di Anita»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 3 ottobre 2023) Nella casa del, il reality condotto da Alfonso Signorini, non mancano le prime “cotte”. A quanto pare, Massimiliano Varrese non è l’unico. Giuseppe, secondo gli altri concorrenti, non riesce più a nascondere l’interesse perLui. Cionostante, negli ultimi giornitra i due gieffini ha subito una battuta di arresto ed entrambi hanno preso le distanze ma nelle ultime ore c’è stato un confronto tra i due. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Il confronto tra GiuseppeLui Giuseppesi dice infastidito delle continue battute dgli altri gieffini e sottolinea alla modella che il suo atteggiamento nei suoi confronti è amichevole. Tuttavia, per la modella il problema è che Giuseppe ...