Grande Fratello | le Pagelle della settima puntata

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 3 ottobre 2023) Giulia Salemi alla presentazioneVB Chain di Victoria Beckham alla Paris Fashion WeekFedez in ospedale, Giulia Salemi lo difende da alcuni commenti negativi degli hatersOriana torna dal suo amore Daniele, i gesti notturni che fanno gioire i fancoppia Ledel GF in onda il 2 ottobre settembre alle 21.30 su Canale 5: chi sono i gieffini più amati LE- Un’ altra incredibiledel, che ancora una volta ha messo Heidi e Massimiliano in primo piano. I voti Alex Schwarzer: 8, sembra essersi un po’ spento, sempre vicino ai suoi compagni, per ci ...