Grande Fratello | il reality rischia la chiusura anticipata?

(Adnkronos) – E’ Marco Fortunati il secondo concorrente eliminato dal Grande Fratello 2023 . Classe 1991, di Bologna Marco è un ex sciatore: a ...

Probabilmente il momento più alto per i telespettatori del GF 2023 ieri è stato raggiunto grazie alla clip in cui Fiordaliso ha letteralmente ...

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la settima puntata del Grande Fratello , il reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici nelle ...

Secondo gradino del podio per Canale 5 con '' seguito da 2.292.000 (share del 17,85%). Terzo posto per Italia 1 con il film 'Attacco al potere 2' che ha totalizzato 1.294.000 ...Conviveva colpositivo al Covid ma venne sorpresa a Malpensa, donna a processo per aver ... Maccarone: "I ragazzi hanno fatto unapartita" - ... Ottobrata, Paolo Corazzon di 3B Meteo: "...

Grande Fratello, pagelle settima puntata: Signorini, Dory (2), Heidi, asfaltatrice (8), Giselda, Joker (7), Be ilmessaggero.it

Grande Fratello, Beatrice Luzzi distrugge Signorini: quelle parole dette sul «caso Giselda» leggo.it

Dopo aver concluso il suo impegno lavorativo con … Grande Fratello, Massimiliano Varrese esplode dopo la diretta: ecco cosa è successo nella Casa. Massimiliano Varrese attacca Beatrice Luzzi dopo la ...Risposta pungente da parte della concorrente del Grande Fratello a una domanda di Alfonso Signorini nella diretta del 2 ottobre ...