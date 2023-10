Grande Fratello | eliminato 7a puntata del 2 ottobre | percentuali e nuovi nominati

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 3 ottobre 2023) Nella prima serata di ieri, lunedì 2, è andata in onda la settimadeldurante la quale è stato decretato il secondodell’edizione. Unaricca di colpi di scena ed emozioni, grazie alle sorprese che hanno coinvolto, tra gli altri, Massimiliano Varrese (con la lettera della ex Valentina Melis)... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.