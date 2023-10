Grande Fratello | chi vuoi salvare tra Arnold | Beatrice | Alex | Giselda | Letizia | Lorenzo | Valentina e Vittorio? Il SONDAGGIO

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 3 ottobre 2023) ChitraLuzzi,Cardaropoli,Schwazer,Torresan,Petris,Remotti,Modini eMenozzi? Questa volta alc’è il pienone di nominati, ma l’ultima nomination che si è realizzata nella settima puntata del 2 ottobre non è eliminatoria. Tuttavia si voterà per il preferito tra gli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.