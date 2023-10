Grande Fratello 2023 | frase terribile di Lorenzo Remotti su Beatrice Luzzi | chiesta la squalifica

Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 con ben due puntate settimanali in prima serata, il lunedì sera e il giovedì sera, gli ascolti però ad ...

L'edizione numero 17 del Grande Fratello non decolla. La media delle prime sette puntate è del 18% pari a 2.294.000 telespettatori. La premiere ...

Michele Morrone la sua confessione shock: La droga che ho provato non mi fa schifo ma… Lo scambio di amicizia sui social tra ...

Grande Fratello , le lamentele dei concorrenti . Non c’è pace per Alfonso Signorini quest’anno. L’edizione 2023 del reality di Canale 5 fatica a ...

Il Grande Fratello è in seria difficoltà? Dal punto di vista degli ascolti la risposta è sì. I concorrenti “nip” sembrano non convincere e, secondo ...

Giselda Torresan si lascia andare ad un lungo sfogo e racconta la storia con il suo ex fidanzato. Leggi tutto Giselda Torresan: “Io non mangiavo per ...