Grande Fratello 2023 | chi sono i nominati della settima puntata

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 3 ottobre 2023) Siete pronti per scoprire idel? Prosegue l’emozionante avventura degli inquilini più spiati d’Italia, con una nuova tornata dion che hanno visto alcuni concorrenti lottare per mantenere il loro posto nella Casa. Tra preferenze, immunità e decisioni difficili, la tensione sta salendo: scopriamo insieme cosa è successo in questaricca di sorprese. Chi è stato nominato ieri, 2 ottobre, alLadelha visto i suoi protagonisti alle prese con le attese e temuteon. In questa ...