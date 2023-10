Gps 2024 | 3 punti con la Specializzazione Italiano L2 di Campusinrete it

Nel 2024 è atteso l' aggiornamento delle GPS, Graduatorie provinciali per le supplenze. Le GPS hanno infatti validità per un biennio, l'ultimo ...

ECCO TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIONE AI PER Corsi ABILITANTI LA RIPOSTA DI SONIA CANNAS AL MINUTO 42:04 TUTTE LE RISPOSTE Per Corsi abilitanti docenti , ...

Con il prossimo avvio dei per Corsi abilitanti per i docenti , si prevedono numerosi precari che vorranno ottenere l'abilitazione all'insegnamento. Ma ...

TFA sostegno VIII ciclo: in tante Università le selezioni sono ancora in itinere, per cui i candidati non sanno ancora se entreranno in ...