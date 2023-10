GP del Qatar 2023 | programma e orari tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il Gran Premio delè il quarto weekend sprint della stagione di Formula 1, quindi assicuratevi di sapere dove guardare l’evento sul Circuito internazionale di Losail in TV nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Australia. È un fine settimana che probabilmente vedrà l’incoronazione di Max Verstappen per la terza volta, dato che il pilota della Red Bull ha bisogno di soli tre punti per sigillare il titolo nella Sprint Race di sabato. Se ciò non dovesse accadere, Verstappen, che ha vinto 13 gare nel, diventerà quasi certamente campione domenica nel GP del. Lewis Hamilton ha vinto l’unico GP delnel 2021 e quest’anno dovrà affrontare una battaglia in salita per salire semplicemente sul podio, dato che la Mercedes è testa a testa con la Ferrari nel campionato ...