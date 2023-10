Governo | Meloni | ' sento peso responsabilità | per esserne all' altezza no a personalismi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "A Palazzo Chigi c'è una sala dove sono esposti i ritratti di tutti i presidenti del Consiglio. Il primo è quello di Cavour, poi c'è l'ultimo... Quando passo davanti a quella carrellata di storia,addosso ildellache si porta sulle spalle nel guidare una nazione come l'Italia, nel guidare una nazione come la nostra. Bisogna ricordarsi che si è eredi di una storia straordinaria,all'è difficilissimo, non consente leggerezza, superficialità, né". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo al Festival delle Regioni in corso a Torino. "Non siamo più nel Risorgimento, ma penso che lo spirito e il coraggio di quei giovani ribelli che hanno fatto l'Italia possano ...