Gli attacchi cyber chiudono le aziende

(Di martedì 3 ottobre 2023) “In un contesto di difficili condizioni di mercato e senza la possibilità di garantire gli investimenti urgenti e necessari a causa dell’attacco, la nostra azienda non è stata in grado di proseguire la sua attività. Sosterremo tutto il nostro personale in questo momento difficile". Con queste parole i vertici della KNP Logistics Group, azienda inglese di logistica, hanno spiegato il licenziamento di 730 lavoratori e l’avvio delle procedure per entrare in amministrazione controllata. Come è accaduto che un gruppo con 100 milioni di sterline di ricavi sia finito sull’orlo del fallimento? Nel caso specifico per “l’attacco” a cui fanno riferimento gli amministratori, la cui peculiarità è quella di essere stato. Nel giugno del 2023 un devastante ransomware aveva azzerato la capacità operativa del gruppo sia dal punto di vista industriale, con le inevitabili perdite ...