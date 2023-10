Giugliano | Tenta di investire la compagna | arresto

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 3 ottobre 2023)dilae poi la segue in ospedale. Carabinieri arrestano 52enne di Mugnano di Napoli Questa notte ain Campania i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato per atti persecutori e lesioni un 52enne di Mugnano di Napoli. I militari – allertati dal 112 –sono intervenuti nell’ospedale San Giuliano. Due uomini stavano litigando: era il 52enne che litigava con un uomo poi rivelatosi il fratello della sua ex fidanzata. Erano circa 6 mesi che i 2 si erano lasciati ma lui non aveva accettato la fine della relazione. Poco prima il 52enne avevato dila ex. L’aveva attesa dopo le diverse minacce e le persecuzioni che andavano avanti da 6 mesi. Lei lo aveva lasciato perché era un violento e solo la ...