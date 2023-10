Giudice Sportivo | un solo squalificato Maxi-multa per Napoli e Lecce | Serie A

Leggi su justcalcio

Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 ottobre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate. SOCIETA'Ammenda di € 25.000,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni e numerose bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando il lieve ferimento di una tifosa avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, una bottiglietta di piccole dimensioni in vetro; e, per avere infine, in due occasioni del secondo tempo, intonato un coro becero di matrice territoriale nei confronti dei ...