Giselda Torresan | “Il mio ex ammirava le altre donne | oggi pretendo rispetto”

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 3 ottobre 2023)confessa di aver sofferto per amore. “Era tutto ovvio ma non riuscivo a vedere oltre”, dichiara la concorrente del Grande Fratelloconfessa di aver molto sofferto per amore. L’ex compagno, stando a quanto dichiara la stessa concorrente del Grande Fratello, non era solito darle attenzioni ma lei troppo innamorata e coinvolta non riusciva a vedere oltre. Dai suoi racconti laracconta di un uomo che durante la loro relazione avrebbe avuto maggiori attenzioni per, facendo sentire la giovane ragazza inadeguata e sola. Con il tempoha imparato ad amarsi e a volersi bene edichiara di volere di più da una relazione e, soprattutto, che nessuno dovrà più mancarle di ...