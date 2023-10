Giornata mondiale della vista | in Humanitas Castelli il 14 ottobre un Open Day per fare prevenzione

Leggi su bergamonews

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il Centro oculistico diaderisce alla, che si celebra ogni anno il secondo giovedì di, promossa dall’OMS e dall’Agenzia Internazionale per laCecità (IAPB). Sabato 14in, via Mazzini 11 a Bergamo, ci sarà unDaydedicato a iniziative diperil punto sulle attività e sulle novità in campo oftalmologico. Il programma prevede dalle ore 9:30 alle 10:30, nell’area bar dell’ospedale un talk con il professor Mario Romano, direttore del Dipartimento di Oculistica e responsabile dell’Oftalmologia di ...