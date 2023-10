Giornata della Fraternità | segnali di speranza

(Di martedì 3 ottobre 2023) Da Santa Croce l'appello per i tempi nuovi e la cura speciale dei luoghi di culto. Cristiani, ebrei e islamici in dialogo per la protezione di chiese, sinagoghe e moschee

Il memorandum con la Tunisia , lo scontro con la Germania , l'operatogiudice di Iolanda Apostolico , le accuse tra partiti in campagna elettorale. Poi un messaggio ...assente in unache ..."E' unameravigliosa per il tennis italiano - ammette il presidenteFitp a Lapresse - per tutti quelli che in questi 47 anni hanno inseguito un sogno che ora è diventato un obiettivo ...

3 ottobre: decima Giornata della Memoria e dell’Accoglienza Save the Children Italia

Champions League 2023, il calendario della seconda giornata: partite e orari TV Fanpage.it

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Real Madrid.Protagonista della prima giornata di incontri che si sono svolti nello Stand Italia in occasione di Conxemar 2023, è stato il granchio blu, la specie aliena che sta invadendo il Mediterraneo. Il ...