Giochi a meno di 10 euro | è caccia all’affare!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 3 ottobre 2023) Sconti incredibili quelli messi a disposizione per tutti gli appassionati di PlayStation. Tanti i titoli messi in vendita adi 10: èall’affare. In attesa del Black Friday, appuntamento tra i più desiderati dell’anno per chi vuole assicurarsinuovi di zecca o per chi intende comprare le console di ultima generazione, Sony mette a disposizione dei suoi numerosissimi fan tanti titoli a costi a dir poco contenuti. È partita infatti l’ondata di sottocosto della promo Divertimento Continuo, con sconti addirittura fino al 75% dei titoli più desiderati dagli appassionati di video. Tra isottocosto, troviamo anche titoli come Grand Theft Auto V a €19,79, Cyberpunk 2077 a €29,99 e la versione Ultimate Edition di Red Dead Redempion 2 sempre a €29,99. Ma sono ...