Ginnastica artistica | Mondiali maschili a squadre 2023 | l’Italia è ottava in finale | vince il Giappone davanti alla Cina

Leggi su sportface

(Di martedì 3 ottobre 2023)chiude all’ottavo e ultimo posto ladeidi. Ad Anversa Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Mario Macchiati si trovano al secondo posto dopo due rotazioni, ma pagano un terzo e un sesto giro disastrosi, con diversi errori alle parallele pari e al cavallo con maniglie. Il migliore in casa Italia è Bartolini, campione mondiale in carica nel corpo libero, con una prova senza sbavature in tutte le rotazioni. L’oro va al, 255.594 punti, che la spunta sulla, 253.794, all’ultima rotazione. Terzo posto per gli Stati Uniti, 252.428, che si mettono dietro la Gran Bretagna, condannata dagli errori di Hall nella prima e nell’ultima ...