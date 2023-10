Ginnastica artistica | la calamita Simone Biles e il tempo che si ferma Tra un numero leggendario e il pokerissimo d’oro

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023)ha strabiliato nelle qualificazioni dei Mondiali 2023 di. La statunitense ha spiegato in maniera nitida e inconfutabile perché è la Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio, anche se non si vedeva su una pedana internazionale da due anni e non calcava il palcoscenico iridato da ben quattro stagioni. Dopo aver spento 26 candeline ed essersi sposata non era facile rimettersi in carreggiata a certi livelli, soprattutto perché i “fantasmi” di Tokyo 2020 potevano ancora albergare in qualche angolo della mente della ginnasta più vincente di tutti i tempi. La nativa di Columbus non è soltanto un portento dal punto di vista tecnico, agonistico, acrobatico ma è una. Domenica pomeriggio lo Sportpaleis di Anversa era gremito e stiamo parlando dell’Arena al coperto ...