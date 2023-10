Ginnastica artistica | Italia da podio alle Olimpiadi? Camaleontica ai Mondiali e con “una squadre d’elite a casa” Le possibili convocate

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) “Aè rimasta una squadra“. Queste erano state le parole di Enrico Casella alla vigilia dei2023 di. Il Direttore Tecnico non stava assolutamente togliendo valore a chi era presente ad Anversa, ma aveva semplicemente voluto evidenziare come gli infortuni avessero impedito a atlete di caratura enorme di poter prendere parte alla rassegna iridata: Asia D’Amato, Giorgia Villa, Martina Maggio e Vanessa Ferrari non erano convocabili a causa delle proprie condizioni fisiche. Quattro nomi di lusso che non hanno potuto indossare il body azzurro nell’evento più importante dell’anno: sfidiamo a trovare Nazionali che abbiano dovuto fare i conti con una situazione di questo tipo e che sono comunque riuscite a qualificarsidi ...