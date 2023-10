Ginnastica artistica | Italia al tavolo delle grandi | Moschettieri spensierati per l’impresa ai Mondiali | Giappone favorito

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) L’non vuole fare la semplice figura della comparsa. Da Campioni d’Europa in carica e da accreditata quarta potenza globale, la nostra Nazionale desidera ricoprire un ruolo di assoluta protagonista nella Finale a Squadre maschile dei2023 di. Questa sera (dalle ore 19.30) gli azzurri scenderanno in pedana ad Anversa con l’obbligo morale di provarci: undici mesi fa si rimase in corsa per il podio fino all’ultimo esercizio e poi si chiuse ai piedi del podio con anche quel rimpianto, questa volta si può azzardare ancora di più con la consapevolezza che in primavera si è vinto il primo titolo continentale della storia. La formazione guida dal DT Giuseppe Cocciaro è entrata in una nuova dimensione e si può tranquillamente sedere al...