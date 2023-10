Gimbe | “La sanità resta cenerentola Spesa ancora in calo in rapporto al pil” Opposizioni all’attacco ma con Draghi i dati erano uguali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) “Larimane la “” dell’agenda politica per varie ragioni. In linea con i governi degli ultimi 15 anni, lapubblica non rappresenta affatto una priorità politica neppure per l’attuale esecutivo”. È il giudizio della Fondazione, che in una nota commenta i numeri della Nota di aggiornamento al Def notando che “ilsanitaria/Pil precipita dal 6,6% del 2023 al 6,2% nel 2024 e nel 2025, e poial 6,1% nel 2026. Rispetto al 2023, in termini assoluti lasanitaria nel 2024 scende a 132.946 milioni (-1,3%), per poi risalire nel 2025 a 136.701 milioni (+2,8%) e a 138.972 milioni (+1,7%) nel 2026?.che nelle scorse ore hanno messo in allarme i presidenti delle Regioni e scatenato le ...