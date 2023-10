Giambruno? In cosa ricorda la Meloni | fango e insulti dalla Lucarelli

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Neanche con le scuse in diretta Andreaè riuscito a placare le polemiche. Anzi, Selvaggiaha colto al volo l'occasione per attaccarlo ancora più duramente. La giornalista ha praticamente analizzato parola per parola quanto detto dal compagno di Giorgia, facendo tutta una serie di considerazioni che lo mettono in cattiva luce. Il caso era scoppiato dopo cheaveva parlato di “transumanza” in riferimento ai migranti che arrivano in Italia: si tratta di un termine solitamente associato al bestiame e che quindi ha innescato diverse polemiche a sinistra.ha deciso di scusarsi: “Ho utilizzato un termine decisamente inopportuno e inappropriato. Me ne scuso con queste persone, con il pubblico da casa e con l'azienda che mi ospita. Durante una diretta lo ...