Gèrard Depardieu contro la sua accusatrice | “Mai abusato di lei”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 3 ottobre 2023) Sta suscitando clamore, in Francia, la lunga lettera aperta cheha affidato alla sezione “Opinioni” del quotidiano Le Figaro, nella quale smentisce le accuse di stupri e violenza sessuali a suo carico.: “Sono vittima di un linciaggio mediatico” Il monumento del cinema d’Oltralpe denuncia “un linciaggio orchestrato dal tribunale mediatico”. “Non posso più permettere quello che sento, che leggo su di me da qualche mese”, ha confessato. L’attore, 74 anni, ha visto diversi suoi spettacoli interrotti o disturbati dalle proteste di militanti femministe. Per questo, dopo aver osservato il silenzio sulle accuse che gli sono state mosse, ha deciso di uscire allo scoperto. “Credevo di potermene fregare – scrive – ma no, non è così. Tutto questo mi colpisce. ...