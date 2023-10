Genoa | De Winter | «Qui mi trovo bene | sento la fiducia del club»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Le parole di Koni De, difensore del: «Sono contento di avere la possibilità di giocare, cosa che mi servirà per crescere» Koni Deha parlato al Secolo XIX del suo approdo al. Di seguito le sue parole. «Peccato il pari al 90?. Non posso accadere queste cose, abbiamo tutto quello che serve per migliorare: possiamo giocarcela contro chiunque. Qui mimolto, sia con i più esperti che con i più giovani. Ilhain me, sono contento di avere la possibilità di giocare, cosa che mi servirà per crescere e per rendere al meglio nel ruolo di difensore centrale o dove la squadra avrà bisogno. Milan? Noi proviamo a vincere ogni partita, a volte vae a volte no, masiamo pronti a dare tutto ...