Commenta per primo Alberto Gilardino potrebbe dover rinunciare contro il Milan, sabato sera, a una delle sue pedine più importanti. Nel corso della gara con l'Udinese di domenica scorsa Mateo Retegui ...Ma ora c'è bisogno di uno scatto in avanti per passare una pausa serena e preparare senzala ... Un colpo al ginocchio subito contro l'Udinese mette in apprensione ilper le condizioni di ...

Genoa, ansia Retegui in vista del Milan | Serie A Calciomercato.com

Udinese, l’analisi di Sottil: “Ho visto troppa ansia nel primo tempo” Il Messaggero Veneto

Il Genoa è in ansia per Mateo Retegui: il centravanti ha un fastidio al ginocchio e rischia di marcare visita nella partita di sabato contro il Milan. La punta, già 3 gol in questo campionato, non ha ...Da valutare le condizioni di Retegui, attaccante del Genoa di Alberto Gilardino infortunatosi all'ultima di Serie A: Grifone preoccupato in vista Milan ...