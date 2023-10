Gen V | quanto è bello lo spin-off di The Boys?

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 3 ottobre 2023) Gen V ha preso il via il 29 settembre con 3 episodi trasmessi contemporaneamente. In tutto saranno 8, con un episodio a settimana, ogni sabato. Ma qual è il valore di questo-off di The, che ha schiacciato persino Gli anelli del potere in termini di popolarità? La storia si svolge a Godolkin, la Vought International University. Maria Moreau è una studentessa orfana che spera di entrare a far parte dei Sette. Ma qualcosa accade per scuotere le cose e far luce su un complotto legato alla Foresta. Leggi anche: Gen V: iscriviti all’Università di Vought International su questo sito! Gen V è uno-off promettente e non vediamo l’ora di vedere cosa succederà!Non sorprende che lo-off di Theriprenda alcuni elementi della serie principale. Il tono politico, che prende in giro ...