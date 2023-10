GdS – Napoli-Osimhen | il comunicato del club | “Mai voluto offenderlo | è un patrimonio”

(Di martedì 3 ottobre 2023) 2023-09-28 18:29:57 L’autorevole rosea: La nota ufficiale deldopo il caso del video su Tik Tok: “Su questo social si usa un linguaggio leggero e creativo, nessuna intenzione di dileggio” Un chiarimento ufficiale, con l’intento di riportare quella serenità necessaria per affrontare nel modo migliore il prosieguo della stagione. Ilha pubblicato infatti unsui propri canali ufficiali in merito al video su TikTok che lo scorso martedì aveva portato al duro attacco dell’agente di, Roberto Calenda, in cui sosteneva che il suo assistito fosse stato deriso. Le immagini ironizzavano sull’errore dal dischetto del nigeriano nella sfida col Bologna. “Il Calcio, onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione sul tema, precisa di non avere mai...

2023-08-10 19:42:52 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la Gazzetta dello Sport: Il Presidente del Napoli ai ...

Meglio anche della Serie A , dove il primato spetta a Roma econ 9 gol 'diversi' in sette match disputati. Inoltre, prendendo a riferimento tute le squadre tra A e B dei maggiori campionati d'...... attuale Procuratore di Catanzaro, da poco nominato Procuratore di. Venerdì 29 settembre La ... Lino Morgante , presidente e direttore editoriale del Gruppo, Giuseppe Romano , commissario ...

GdS – Il Napoli vuole l’impresa, gli azzurri ci credono. Garcia è riuscito anche a trovare la fiducia del gruppo MondoNapoli

Serie A, altro poker per il Napoli: travolto il Lecce Giornale di Sicilia

Palermo di Corini capace di cambiare ed indirizzare i match a proprio favore nei secondi tempi e nei finali di gara come dimostrano i numeri delle prime giornate di campionato in Serie B ...Palermo che ottiene dalla retroguardia anche un contributo importante in fase offensiva e sul piano realizzativo in questo primo scorcio di stagione in Serie B ...