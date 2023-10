Gb | il ministro della Salute | donne trans bandite dai reparti femminili degli ospedali

(Di martedì 3 ottobre 2023) Leggi Anche Perugia, in cella da uomo ma ora formalmente donna: detenuta isolata in un carcere femminilefuori daieriin Gran Bretagna Come riferisce il ...

Il 12 settembre 2023 è stata pubblicata una foto su Facebook che mostra un uomo, a fianco a una donna, con un bicchiere in mano su uno yacht . ...

Il 12 settembre 2023 è stata pubblicata una foto su Facebook che mostra un uomo, a fianco a una donna, con un bicchiere in mano su uno yacht . ...

Tweet del ministero della Difesa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro Guido Crosetto a Cagnano Varano (FG) per ...

Ha criticato il cancelliere Olaf Scholz per un'intervista in cui ipotizzava un aumento dei controlli ai confini

Fatto sta che poi le polemiche con il governo tedesco si erano protratte anche nel fine settimana, con ancora le stoccate dello stesso Tajani e delDifesa Crosetto. Adesso, dopo le ...Nuove regole e piu' investimenti da parte dello Stato per il settorecybersecurity. E' quanto ha detto Guido Crosetto,Difesa, al CybertechEurope2023 in corso alla Nuvola. "Non esiste la sicurezza totale nel mondo cibernetico, esiste una sicurezza accettabile, le istituzioni devono scegliere sempre il ...

Kosovo, la Nato schiera 600 soldati. Il ministro della difesa serbo: «Pronti a invadere». Usa: «Ritiri le trup ilmessaggero.it

Il ministro della Difesa Crosetto è tornato a prendersela con la Germania per la questione migranti Il Post

Roma, 3 ott. (askanews) – “I numeri della NaDEF 2023 certificano che, in linea con i Governi degli ultimi 15 anni, la sanità pubblica non rappresenta affatto una priorità politica neppure per l’attual ...Lo ha sottolineato lo stesso Ministro. Si dovrà trattare di “dismissione di partecipazioni societarie pubbliche, rispetto alle quali esistono impegni nei confronti della Commissione europea legati ...