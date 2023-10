Gatto vede per la prima volta uno scoiattolo volante che vola | la sua reazione è comica

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 3 ottobre 2023) Cosa succede quando ununo(anche detto petauro dello zucchero) che spicca il volo? L'espressione facciale del felino è tutta un programma. Esistono alcuni animali dall'aspetto e dalle caratteristiche molto singolari. A questa categoria appartiene senza dubbio lo. Pur non essendo dotato di ali, sa muoversi tranquillamente in aria. Dal punto di vista anatomico, è in grado di farlo grazie a una membrana di congiunzione tra zampe anteriori e posteriori. Grazie a essa, riesce ad effettuare un volo cosiddetto librato o planato. Si tratta dellopiù piccolo tra quelli in circolazione. È un animale selvatico che, in quanto tale, si ciba di ciò che gli offre il territorio. ...