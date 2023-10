Garcia | “Non penso che sia stato un risultato giusto | abbiamo giocato alla pari col Real”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAl termine del match, Rudiha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 3-2 del Napoli contro ilMadrid. “Nonche siaun– ha dichiarato l’allenatore -. Ilera più, ma nel calcio a volte è così.col. Ci sono stati due episodi dubbi: il rigore per noi e anche il fallo su Olivera in area, quindiche le cose si pareggiano. Sono deluso del, ma contento della performance”. “Non è un problema aver preso il primo gol così perché il nostro gioco parte dcostruzione da dietro – ha ...