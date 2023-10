Garcia e il commento sul rigore dopo Napoli - Real | ' C' è anche un fallo su Olivera'

(Di martedì 3 ottobre 2023)- Rudie Mattia Politano commentano il match di Champions League che ilha perso per 3 - 2 con ilMadrid, nella seconda giornata del gruppo ...

A Tony Damascelli, editorialista del Giornale, non sono piaciute le frasi di Garcia sullo scarso apporto di Osimhen in fase difensiva . Ecco cosa ...

Contro la Lazio è arrivata la prima sconfitta stagionale della SSC Napoli in Serie A. Gli uomini di Rudi Garcia non sono riusciti a scardinare ...

Umberto Chiariello critica Osimhen per il pareggio del Napoli contro il Bologna e chiede a De Laurentiis di difendere Rudi Garcia. CALCIO NAPOLI. Il ...

Rudi Garcìa, tecnico del Napoli, ha parlato anche in conferenza stampa della straordinaria vittoria azzurra contro l’Udinese. Un Napoli ...

Garcia dopo Lecce-Napoli: "Stanno tornando tutti i giocatori al loro livello" Sky Sport

Garcia: “Il gol nasce da uno schema”, poi il commento su Natan e Ostigard Spazio Napoli

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid in Champions League (2-3), l'allenatore del Napoli Rudi Garcia parlerà in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Diego Armando Maradona. Su Tuttonapoli.net, ...Ai microfoni di 'Sky', l'allenatore del Napoli Rudi Garcia ha analizzato la sconfitta maturata questa sera al Maradona. Contro il Real Madrid, la squadra partenopea ha perso ...