Garcia è entrato in sintonia con la squadra | il Napoli può battere il Real Madrid Gazzetta

(Di martedì 3 ottobre 2023)sa che ilpuòil, ci crede. E non solo lui. Lo scrive ladello Sport con Maurizio Nicita. C’è sempre una prima volta. Per questo motivo, dopo quattro tentativi a vuoto, stavolta ilè convinto di poter scrivere una pagina di storia battendo il. Ci crede Rudi, al suo battesimo contro i “blancos”. Anche perché nelle ultime settimane, con un dialogo più intenso, èincon la suae su queste basi gli azzurri possono diventare ancora più forti. Ci credono i giocatori, perché se batti ilti rimane una medaglia al petto per la vita, anche se siamo solo nella ...

Kvara allo scoperto su Spalletti e. Kvara innamorato pazzo di Napoli. Il talento georgiano èda subito nel cuore dei napoletani e l'affetto è ricambiato come rivela nell'intervista ...Fermare l'inglese potrebbe essere la chiave per la squadra di Rudi. Lo sapevi Il Calcio ... 'Stiamo giocando il miglior calcio da quando sonoin carica' . Un compito non da poco per il ...

Il vecchio Napoli sta tornando: Garcia può respirare, in attesa del ... Calciomercato.com

Garcia dopo Lecce-Napoli: "Stanno tornando tutti i giocatori al loro livello" Sky Sport

Il talento georgiano è entrato da subito nel cuore dei napoletani e l’affetto ... e faremo di tutto per vincere questa partita” Kvara allo scoperto su Spalletti e Garcia Da Spalletti a Garcia, Kvara ...Nel corso della scorsa sessione di mercato il Napoli ha dovuto rivedere l'assetto della squadra con l'uscita del difensore sudcoreano Kim Min-Jae e le ...