GameStop Lavora con Noi

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ti piace il gaming e tutto quello che ci gira intorno? Se vuoire in un ambiente creativo, a contatto con le cose che ami, forse hai già pensato dire in. La catena di videogiochi, manga e Funko, con oltre 280 negozi in tutta Italia, ha centinaia di posizioni aperte in tutte le città dove è presente. Invia la tua Candidatura preparando un CV e una lettera di presentazione personalizzata (leggi le nostre Guide sull’argomento). : le Posizioni Aperte Stage E-CommerceBuccinasco, Milano Stage Pubblicato il3 Ottobre 2023 Altre Offerte di Lavoro inIl Recuiting Day di(come viene definito dall’Azienda), si divide in tre tipolgie differenti: le Posizioni Aperte in negozio, ...