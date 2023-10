Galtier | niente Napoli | va in Qatar

Il favorito fino a qualche giorno fa era Cristophe, ex Paris Saint - Germain, che però non trova i favori dei tifosi e di alcuni dirigenti.ritorno per Tudor che aspetterebbe una ...Non èdi così grave ma è un altro infortunio ," . Di certo non ci sarà a Torino. L'... ma rischia di saltare molte partite", si era disperato l'anno scorso. Sperano di capirlo a ...

Crisi Marsiglia, spunta l'ex Psg Galtier: "Contatti in corso" Tuttosport

Galtier sbotta: 'Basta dire che sono razzista, come allenatore ho una ... Calciomercato.com

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, rivela RMC Sport, nelle ultime ore è tornato a informarsi sulla possibilità di ingaggiare Christophe Galtier.Il Napoli torna a pensare a Christophe Galtier L'allenatore francese che era nei piani del club azzurro la scorsa estate dopo l'addio a Spalletti ora sarebbe clamorosamente di ...