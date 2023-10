Galleria di Principe di Napoli | sanificati e sgomberati i portici del degrado | “Ma i senza fissa dimora possono tornare ora”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn intervento per sanificare i porticati delladi, in preda ad atavico, tra crolli e progetti di recupero mai decollati. “Era diventata una discarica abusiva” dicegiri di parole Raffaella Guarracino, assessora alle politiche sociali della quarta municipalità. Ma i problemi restano, e il vero lavoro inizia oggi. “Voglio sottolineare – aggiunge Guarracino – che c’è la necessità di una programmazione continua in un posto importante come ladi, soprattutto dal punto di vista sociale. Ma che questi beni monumentali nondiventare una discaricalegalità né decoro”. La pulizia ha interessato sia i porticati di via ...