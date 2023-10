Galatina | accusa | madre picchiata | arrestato 43enne Polizia

Leggi su noinotizie

(Di martedì 3 ottobre 2023) La sera del 22 settembre scorso, il personale dipendente il Commissariato di Pubblica Sicurezza diha, in flagranza del reato di maltrattamenti verso la, un galatinese di anni 43. La donna in passato aveva già richiesto l’intervento di una pattuglia delladi Stato poiché il figlio, al culmine di un litigio, l’aveva ripetutamente colpita alla testa e al fianco procurandole lesioni. Lo stesso giorno, dopo le prime cure, la malcapitata aveva sporto denuncia/querela presso il Commissariato di, descrivendo dettagliatamente l’evento che l’aveva vista vittima di violenze da parte del figlio, aggiungendo che lo stesso, in passato, si era reso già responsabile di numerosi atti di violenza verbale e in più occasioni aveva sfogato la propria ira rompendo suppellettili e ...