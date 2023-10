“Fugge dai cercatori d’oro?” Cruciani sbotta sul migrante liberato dal giudice

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 3 ottobre 2023) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha riservato parole durissime per la questione dell’immigrazione, in particolare nei confronti di quattro immigrati tunisini rilasciati da una Catania, e per le restrizioni imposte dal politicamente corretto. “Allora ragazzi, volete sapere i motivi per cui i quattro immigrati tunisini sono stati sostanzialmente, tra virgolette, liberati da unche in passato simpatizzava anche per la rifondazione comunista?”, si chiede. “Volete sapere il perché questi qua chiedevano asilo politico in Italia? Volete sapere per capire quanto il nostro paese è un paese barzelletta? È un paese ridicolo, è un paese patetico, è un paese ingovernabile” Il conduttore di Radio24 prosegue poi elencando i motivi di asilo richiesti dagli immigrati: “Uno dice di essere ...