Fuck Lazio | i tifosi del Celtic Glasgow | Rendiamo l' ambiente ostile a queste orde di estrema destra

(Di martedì 3 ottobre 2023) Non si prepara una bella accoglienza per i sostenitori dellache hanno deciso di seguire la loro squadra impegnata domani anel match di Champions League contro il. In un lungo post, intitolato "Vaffa....", sul social X la "North Curve", gruppo (con un notevole numero di adepti) della tifoseria organizzata dei 'Bhoys' sottolinea che «affrontiamo lain una partita...

*** Il Frosinone ha talmente più punti dellache oggi Rino Gaetano non immaginerebbe ...You! Respect!....arrivati all'Olimpico grazie ai biglietti regalati dal calciatore per vedere il debutto della... Due di loro hanno provato a opporre resistenza rivolgendo offese alle forze dell'ordine ('the ...

"Fuck Lazio", i tifosi del Celtic Glasgow: "Rendiamo l'ambiente ostile a queste orde di estrem Gazzetta del Sud

Picchiano gli agenti all'Olimpico dopo Lazio-Atletico-Madrid, Daspo agli amici di Isaksen ilmessaggero.it

Non si prepara una bella accoglienza per i sostenitori della Lazio che hanno deciso di seguire la loro squadra impegnata domani a Glasgow nel match di Champions League contro il Celtic ...Di certo, una brutta figura per Gustav Isaksen, l’esterno 22enne danese appena acquistato dalla Lazio. Con lui a Roma era sbarcato il fratello Emil lo scorso 7 agosto. E martedì sera, ...