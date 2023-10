Fringe benefit e alloggio al dipendente | quale tassazione

Leggi su quifinanza

(Di martedì 3 ottobre 2023) I beni o i servizi corrisposti dal datore di lavoro in aggiunta al normale trattamento economico in denaro costituiscono retribuzione in natura nota anche comes. L’è una tra le forme diche possono essere attribuite ai dipendenti e, a specifiche condizioni, può dar luogo a reddito imponibile ai fini contributivi e fiscali. Di seguito parleremo di come questo avvenga. La determinazione del valore imponibile Il bene immobile offerto al lavoratore come, in uso o in comodato, può essere di proprietà del datore di lavoro oppure da questi acquisito tramite contratto di locazione. Inmente da ciò, l’importo da assoggettare aIrpef (e a contribuzione Inps e Inail) viene determinato in base ad un valore ...