Francesco Montanari e Marco Bocci ci parlano della nuova serie di podcast Amazon Music e Lucky Red

Leggi su velvetmag

(Di martedì 3 ottobre 2023)hanno raccontato la loro esperienza nel progettoRed e. Noi di VelvetMAG abbiamo avuto modo di incontrarli durante la presentazione a Roma: ecco cosa ci hanno raccontato. È stata recentemente presentata a Roma ladi, targataRed in collaborazione con. Il progetto nasce dalla volontà di coniugare una delle forme di storytelling moderne in maggior crescita con l’intenzione di dare spazio a storie di attualità, cinema, letteratura, cronaca nera, costume e politica. In base a quanto dichiarato da Mattia Guerra diRed, infatti, oltre 16 milioni di persone, in ...