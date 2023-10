Francesca Fagnani scioccata dall’ospite big | la sua faccia dice tutto Cosa è successo a Belve

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 3 ottobre 2023), il(enorme) della prima puntata diè già un ricordo: è tempo di presentare gli ospiti della seconda. O meglio, di stuzzicare la curiosità del pubblico di Rai2 perché i nomi dei famosi che si siederanno di fronte a lei sono già usciti. Raoul Bova, Patty Pravo e il principe Emanuele di Savoia sono pronti a raccontare i loro segreti e aneddoti ai telespettatori. L’appuntamento è per la prima serata di martedì 3 ottobre, ma qualche anticipazione è già in circolo. Un video in particolare, caricato sull’account social di Rai2, è già diventato virale: l’espressione della conduttrice è. Ma andiamo per gradi. Succededurante l’intervista alla cantante, al secolo Nicoletta Strambelli. Come gli altri, Patty Pravo si è raccontata a ...