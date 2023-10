Formazioni ufficiali Salisburgo-Real Sociedad | Champions League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ledi, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di. La squadra austriaca è protagonista in queste settimane di un grande inizio di stagione tra campionato, dove è in vetta alla classifica, e, dove ha iniziato con una grande vittoria sul campo del Benfica. I padroni di casa ora sognano l’accesso agli ottavi e un risultato utile in casa contro gli spagnoli certamente li metterebbe sulla strada giusta. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:45 di martedì 3 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori....