Fondi | marijuana al posto del basilico | pusher sorpreso con la droga nascosta in cucina

(Di martedì 3 ottobre 2023)– Il commissariato di Polizia di, nella mattinata di sabato 30 settembre, ha arrestato un giovane 23enne del, gravato da piccoli precedenti di polizia, responsabile di detenzione ai fini di spaccio die sostanze stupefacenti. L’operazione è stata portata a termine grazie all’attività investigativa di monitoraggio del territorio per il contrasto del traffico di stupefacenti, intensificata in prossimità dei fine settimana, quando lo spaccio didiventa più marcato. Le indagini, svolte da parte della Squadra di Polizia Giudiziaria, sono confluite sul giovane, individuato come possibile detentore di una considerevole quantità di stupefacenti occultata all’interno della propria abitazione. Alla luce delle investigazioni, con il determinante ausilio della Squadra Volante e la ...

... a Palermo il crack sta sostituendo lentamente il consumo die hashish. E infatti girando ... infatti, si è tradotta finora in una profonda carenza di, personale e servizi . Basti ...... Nel processo per la gestione deidella Santa Sede, lo Ior chiede al cardinal Becciu e agli ... In Grecia, durante l'uragano Daniel, un gregge di pecore ha mangiato 250 chili di. Aveva ...

LATINA – Tre etti di marjuana e oltre un kilo di hashish, un bilancino e altro materiale per il frazionamento delle dosi, alcune già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato. Gli agenti de ...Il gregge ha brucato cannabis medicinale che cresceva in una serra. Il pastore ha dichiarato che gli animali "si comportavano in modo strano" ...