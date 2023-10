Fnm e Alstom presentano a Milano il primo treno a idrogeno d’Italia

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ilentrerà in servizio commerciale in Valcamonica tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, lungo la linea non elettrificata Brescia-Iseo-Edolo Fnm, principale gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia, ha presentato oggi, insieme all’azienda costruttrice, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, ilCoradia Stream alimentato adche segna l’inizio di una nuova era nel trasporto ferroviario passeggeri in Italia. L’evento si è svolto all’interno di Expo Ferroviaria 2023. Ilentrerà in servizio commerciale in Valcamonica tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, lungo la linea non elettrificata Brescia-Iseo-Edolo di FERROVIENORD su cui il servizio è gestito dard, nell’ambito del progetto H2iseO, che mira a realizzare ...