Firenze | sgombero ex convento occupato in via dei Massoni

La digos sta eseguendo un sequestro preventivo dell'immobile occupato in via ponte di Mezzo. Tensione tra un gruppo di anarchici e la polizia

Due anarchici sono saliti sul tetto dell' edificio , dopo che una ventina di loro, in precedenza, si erano posizionati sull'incrocio stradale di via ...

E' il settimoche, in poco tempo, è stato coordinato dal Questore della provincia diMaurizio Auriemma che, anche oggi , si è recato sul posto per osservare da vicino il servizio e a ...E' in corso alodell'ex convento delle suore stimmatine , in via dei Massoni sulle colline di Careggi, occupato domenica scorsa da decine di persone. Al momento nell'immobile sono presenti una ...

Firenze, eseguito lo sgombero dell'ex monastero in via dei Massoni LA NAZIONE

MET - Firenze, sgombero immobile occupato abusivamente Met

Firenze, 3 ottobre 2023 – Ancora una tragedia della strada a Firenze. Un uomo di 65 anni è morto nell’incidente fra il suo scooter e una Panda. E’ accaduto sul lungarno Colombo, all’incrocio con via ...Questa mattina la Questura di Firenze ha eseguito, coordinando le forze di polizia cittadine e avvalendosi delle competenze tecniche dei Vigili del Fuoco, ...