Fiorentina | Kayode osservato da una big di Premier League

(Di martedì 3 ottobre 2023) Come riportato da FirenzeViola.it, in tribuna al Franchi per-Cagliari c'erano emissari di importanti club europei, Arsenal su...

La Fiorentina non può più fare a meno di Michael Kayode , soprattutto dopo l'infortunio di Dodo. L'accordo del canterano...

... in tribuna al Franchi per- Cagliari c'erano emissari di importanti club europei, Arsenal su tutti, per visionare la prestazione di Michael, classe 2004. Ora la priorità è trovare ...Serie A Tim 2023/2024, settima giornata: Associazione Calcio Firenze- Cagliari Calcio 3 - 0 , tabellino, marcatori, ammoniti, espulsi(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano;, ...

Le pagelle della Fiorentina - Kayode scatena entusiasmi, il centro della scena è di Gonzalez TUTTO mercato WEB

Voti fantacalcio e highlights di Fiorentina – Cagliari, gara valida per la settima giornata di Serie A 2023/2024: Kayode è il migliore del match FIORENTINA: Terracciano 6, Kayode 7, Milenkovic 5.5, ...Corrado Formigli, noto giornalista di La7 e grande tifoso della Fiorentina, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione "Viola amore ...