Vittoria nettissima e meritata contro il Cagliari. La vera notizia può essere però il gol del centravanti che subentra a Beltran nell'ultimo quarto d'ora. E forse apre un nuovo capitoloIn chiusura,- Cagliari si evidenzia ben presto come una partita quasi aunico. Viola nel primo tempo avanti 2 - 0 con gol di Nico Gonzalez, partenza folgorante con l'argentino ...

Fiorentina, il senso della liberazione nello 'scavino' di Nzola Quotidiano Sportivo

Corsa, concentrazione e senso tattico: Kayode conquista la Fiorentina Goal.com

-La Fiorentina è in piena zona Champions e sarà anche presto (lo è) per farsi illusioni ma di sicuro questi 14 punti pesano tanto. Perché altri arrancano (vedi la Lazio) ...Mister Vincenzo Italiano, intervistato da Sky Sport, ha analizzato così la vittoria della sua Fiorentina contro il Cagliari: "Siamo partiti forte come a Frosinone e ci siamo portati in vantaggio.