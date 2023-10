Finalmente la felicità | dove è stato girato

Leggi su screenworld

(Di martedì 3 ottobre 2023)la, film del 2011, ètra la Toscana, in alcune località di Lucca e dintorni, e la Sardegna, più precisamente in provincia di Cagliari. Tra le location dila, film di Leonardo Pieraccioni non poteva non esserci la Toscana. Il film inizia proprio in piazza del Giglio a Lucca, cuore pulsante della cittàrisiede anche il Teatro del Giglio (Benedetto vede suonare Argante durante un concerto di musica classica) esi trova l’Hotel Universo che viene usato per le scene iniziali in cui vediamo il personaggio di Luna (Ariadna Romero) in partenza per la Sardegna. Senza spostarci da Lucca un’altra location suggestiva è Villa Bottini, di cui vengono ripresi gli esterni e il ...